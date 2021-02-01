Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz"
01.02.2021 20:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(1)
Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."
Erdoğan: "Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız."
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Galatasaray, Mostafa Mohamed'e toplam 8 milyon lira ödeyecek Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti