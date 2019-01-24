Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtik

1 saat önce

Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtik, System.String[]
Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 

Kara Harp Okulu, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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