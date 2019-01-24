Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtik
1 saat önce
Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Uzay Ajansı ile yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15
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