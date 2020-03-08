Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır"

6 saat önce

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:21 Kaynak: AA
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