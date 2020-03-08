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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır"
6 saat önce
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:21 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.
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