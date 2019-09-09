Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz,...
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Emniyet'te yeni yapılanma: Daire başkanlığı sayısı 35'ten 28'e düşürüldü İbrahim Tatlıses, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında durduğunu açıkladı