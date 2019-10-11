Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk."
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