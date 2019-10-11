Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk."

Recep Tayyip Erdoğan, Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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