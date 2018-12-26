Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun Yıllar Öğrenci Olaylarıyla, Yasaklarla, İkna Odalarıyla, Kimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun Yıllar Öğrenci Olaylarıyla, Yasaklarla, İkna Odalarıyla, Kimi...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar öğrenci olaylarıyla, yasaklarla, ikna odalarıyla, kimi örgütlerin baskılarıyla anılan üniversiteler artık tarih oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllar öğrenci olaylarıyla, yasaklarla, ikna odalarıyla, kimi örgütlerin baskılarıyla anılan üniversiteler artık tarih oldu. Atılan adımlar sayesinde üniversitelerimiz, gerçek anlamda bilim ve akademik çalışma yapabilecekleri imkanlara kavuştu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:37 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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