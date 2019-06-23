Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde
44 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin
Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar
'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı
'daki konutuna geçti.
Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan
'da eşlik ediyor.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Avcılar ilçesinde son durum!
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum!
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi.
İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı