CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Görüntü Dökümü:
----------------------
Erdoğan'ın konuttan çıkışı
Vahdettin Köşkü'nden görüntüler
Detaylar
İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu
23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 27 ilçede sandıktan birinci çıktı