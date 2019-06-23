Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak evine gitti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak evine gitti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Vahdettin
Köşkü'nden ayrılarak evine gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan
ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrılarak Kısıklı'daki evine gitti.
- İstanbul
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
Türkan Şoray ile Sibel Can 15 dakika kala oy kullandı
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum