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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı.  
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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