Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Vahdettin
Köşkü'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan
ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı.
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