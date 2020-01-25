Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada yolda aracını durdurarak birkaç vatandaşla sohbet etti, ayrıca çocuklara oyuncak verdi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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