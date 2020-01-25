Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada yolda aracını durdurarak birkaç vatandaşla sohbet etti, ayrıca çocuklara oyuncak verdi. - İSTANBUL
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