Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada yolda aracını durdurarak birkaç vatandaşla sohbet etti, ayrıca çocuklara oyuncak verdi.
(Metin Başar/İHA)
Son Dakika Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var