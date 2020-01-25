Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada yolda aracını durdurarak birkaç vatandaşla sohbet etti, ayrıca çocuklara oyuncak verdi.

(Metin Başar/İHA)