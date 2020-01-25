Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada yolda aracını durdurarak birkaç vatandaşla sohbet etti, ayrıca çocuklara oyuncak verdi.

(Metin Başar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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