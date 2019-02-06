Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf Üniversitelerimizin, Kendilerine Sağlanan Onca Ayrıcalığa Rağmen,...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA
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