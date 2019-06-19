Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının,...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:06 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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