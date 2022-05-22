Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti

22.05.2022 23:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar şampiyonlar ligindeki başarıları nedeniyle Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncuları tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar şampiyonlar ligindeki başarıları nedeniyle Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başarısından dolayı Genel Müdür Üstünsalih'i, başantrenör Guidetti'yi ve oyuncularını telefonla arayarak tebrik etti. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve başantrenör Guidetti tebrik etti - Son Dakika


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