Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

17.04.2022 22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika


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