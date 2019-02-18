Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği Ziyaret Etti

49 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiliğe gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valilikten çıkışı ve kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbeti...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiliğe gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valilikten çıkışı ve kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbeti
ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan valilik çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:41 Kaynak: AA

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