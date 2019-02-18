Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği Ziyaret Etti
49 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiliğe gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valilikten çıkışı ve kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbeti...
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:41 Kaynak: AA
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