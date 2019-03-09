Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vampirlerin İnsafına Terk Edilecek Hiçbir Evladımız Yoktur"
34 dakika önce
- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
- Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.(3)
E
rdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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