Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da (1)
31.10.2020 14:20
Ellerinde Türk bayrakları ile at üzerindeki Kırgızlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları selamlaması ve çay ikramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan at üzerindeki Kırgızlar At üzerindeki Kırgızların otobüs...
Ellerinde Türk bayrakları ile at üzerindeki Kırgızlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsten vatandaşları selamlaması ve çay ikramı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan at üzerindeki Kırgızlar
At üzerindeki Kırgızların otobüs önünden gitmesi VAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Van'a geldi. (1)
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