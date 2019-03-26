Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Valiliğini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Valiliğini ziyaret etti.



Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılandı.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Bilmez'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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