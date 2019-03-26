Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da
6 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Valiliğini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Valiliğini ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Bilmez'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:31 Kaynak: AA
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