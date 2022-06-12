Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim, tüm milletime seslendim ve o gece bütün gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdular. Bay Kemal de FETÖ'nün adamlarının korumasında tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. O kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Adana'da yaptıkları gençlik şöleninde katılım ve coşkunun hem stadyum içinde hem dışarıda bambaşka olduğunu söyleyen Erdoğan, "Fetih şölenini İstanbul'da yaptık, fetih şöleniyle de resmi rakamı veriyorum, 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanı'nda topladık. Muhalefet, Maltepe'de bir araya geldi, onun resmi rakamını da vereyim size, 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz. İnşallah sizlerin gayretleriyle, gayretlerimizle 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak." diye konuştu.

Gençlerden büyük gayret beklediğine işaret eden Erdoğan, "Siz bu konuda bütün üniversitelerdeki arkadaşlarınızla münasebetlerinizi sıkı tutarsanız, yoğun çalışacağız, arkadaşlarımızla beraber bu yoğunluğumuzu devam ettireceğiz, asla şöyle bir yorgunluk, böyle dargınlık, bunların hiçbiri bize yakışmaz, dargınlık varsa hemen barışacağız. Çünkü bizde dargınlık margınlık olmaz." ifadelerini kullandı.

"Gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını, dargınların barışacağını ve yollarına böyle devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Çünkü gençler için çalışan, gençlerle yürüyen bir parti olarak bundan sonra da her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz." dedi.

İktidara yürüdükleri dönemde seçilme yaşının 30 olduğunu, bunu önce 25'e daha sonra da 18'e indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirlenince hatırlamadık, gençlerimizi yoldaşımız, yol arkadaşımız, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Bunların içinde böyle birisi yok, hiç birisinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadakilerin hepsini alın bunların hiçbirisinin böyle bir geçmişi yok. Ama bu kardeşiniz bu yola böyle koyuldu. Siyaset arenasındaki tüm mücadelemi hep gençlerle birlikte verdim, gençliğimde verdim." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan sürece bakıldığında siyasi hayatının her safhasında gençlerle birlikte olduklarını söyleyen Erdoğan, vesayete, terör örgütlerine yerli ve yabancı şer odaklarına karşı yürüttükleri tüm mücadelelerde gençleri hep yanında bulduğunu ifade etti.

"O kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarında, ağaç ve çevre bahanesiyle sokaklarımızı karıştırmak istediklerinde gençlerimiz yine bizimle beraberdi. 17/25 Aralık girişiminin gölgesinde yapılan yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençlerin tercihi yine biz olduk. 15 Temmuz darbesinde doğrudan canımıza kastettiklerinde yanımızda yine gençler vardı. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim, tüm milletime seslendim ve o gece bütün gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdular. Bay Kemal de FETÖ'nün adamlarının korumasında tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. O kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu." dedi.

Ekonomiyi çökertmeye yönelik hamleleri gençlerle boşa çıkardıklarını, Türkiye'yi eli kanlı terör örgütleri marifetiyle esir alma teşebbüslerini de yine gençlerle hezimete uğrattıklarını belirten Erdoğan, "Son 20 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu ülkenin siz yürekli cesur gençlerinin teveccühüne, desteğine mazhar olduk. Siz sosyal medya mecralarında anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya, sevgili gençler, hiç bakmayın. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de Türk siyasetinde gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz. Cumhurbaşkanlığı tercihinde de aynı tablo geçerlidir. Rabb'ime bana sizler gibi yol ve kader arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Gençlik kollarımızın sadece son bir yılda, bakın burası çok önemli, 250 bin yeni üye yapması gençlerle aramızdaki bağın gücünü ortaya koyuyor. Bu ülkenin gençlerinin ezici çoğunluğu hala geleceklerini nerede görüyor? Bizde görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin kendilerine, kendilerinin de gençlere güvendiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Partimizin gençlik kollarında görev alan isimlerle aradan geçen yıllarla birlikte Meclis'ten kabineye, parti yönetiminden bürokrasiye kadar her yerde mesai arkadaşlarımız olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkan siyasi, affınıza sığınıyorum, çaylaklara diyoruz ki 'Siz gidin kumda oynayın'. Hani serde biraz da Kasımpaşalılık var ya. Gençlerin oylarını çantada keklik gören muhterislere diyoruz ki 'Hesaplarınızı bir kez daha gözden geçirin.' Şahsımızla gençlerimiz arasındaki muhabbeti sorgulayanlara diyoruz ki 'Siz önce bu ülkenin gençlerinden gidin de bir özür dileyin.' Daha düne kadar '18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler' diyen siz değil miydiniz? Daha düne kadar '18 yaşında milletvekili mi olur' diyerek 16 Nisan anayasa referandumuna karşı çıkan siz değil miydiniz? Daha düne kadar 'Meclis'i çoluk çocukla dolduracaklar' iddiasıyla ortalıkta gezinen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış bizim gençlerimizle gönül bağımızı sorguluyor, gençlerle ilgili ahkam kesiyor, laf söylüyorsunuz. Riyakarlıklarla dolu geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlikle ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Halbuki Türkiye'de son 20 yılda gençlere en çok yatırımı yapan, gençlerimizin hayat standardını en fazla artıran kadro biziz."

(Sürecek)