Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:04 Kaynak: AA
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