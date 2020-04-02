Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik mesajı gönderdi.