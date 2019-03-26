Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Van'ın Suyu Bile Yoktu, Van'a Bu Suyu Biz Getirdik"
53 dakika önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
VAN -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(7)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:19 Kaynak: AA
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