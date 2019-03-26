Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Van'ın Suyu Bile Yoktu, Van'a Bu Suyu Biz Getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Van'ın Suyu Bile Yoktu, Van'a Bu Suyu Biz Getirdik"

53 dakika önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
VAN -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(7)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:19 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Van, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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