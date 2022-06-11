Cumhurbaşkanı Erdoğan Van Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , toplu açılış töreni için geldiği Van 'da, Valiliği ziyaret etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

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