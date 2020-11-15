Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür
15.11.2020 23:37
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da alevlere teslim olan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili "Camimizi en kısa sürede tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da alevlere teslim olan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili "Camimizi en kısa sürede tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi caminin yanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sosyal medya hesabından, "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız" açıklamasında bulundu.
Son Dakika MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı engelli kişi, hayatını kaybetti Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı