Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da alevlere teslim olan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili "Camimizi en kısa sürede tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi caminin yanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sosyal medya hesabından, "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız" açıklamasında bulundu.