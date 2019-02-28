Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan Bir Bütündür, Bölünemez"
2 saat önce
-İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelişi -Erdoğan'ı karşılayanlar -Alandaki vatandaşlar -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:52 Kaynak: AA
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