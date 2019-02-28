Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan Bir Bütündür, Bölünemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan Bir Bütündür, Bölünemez"

2 saat önce

-İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelişi -Erdoğan'ı karşılayanlar -Alandaki vatandaşlar -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

-İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelişi
-Erdoğan'ı karşılayanlar
-Alandaki vatandaşlar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:52 Kaynak: AA

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