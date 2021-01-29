Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz"
29.01.2021 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum."Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz.(Gıda fiyatlarındaki artışlar) Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz.(Hayvan Hakları Yasası) Takvime göre her an Meclis'e gelebilir" dedi.
(İHA)
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