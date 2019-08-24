Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere gönderecek olursanız bizler de hukuk içerisinde idari kararları işletir, sizleri kapıya koyarız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat 'kontrollü darbe' iftirasıyla milletin...
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere gönderecek olursanız bizler de hukuk içerisinde idari kararları işletir, sizleri kapıya koyarız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"CHP'nin başındaki zat 'kontrollü darbe' iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık"
"Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz"
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