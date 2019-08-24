Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere gönderecek olursanız bizler de hukuk içerisinde idari kararları işletir, sizleri kapıya koyarız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat 'kontrollü darbe' iftirasıyla milletin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlara hizmet için gönderilen paraları Kandil'e, teröristlere gönderecek olursanız bizler de hukuk içerisinde idari kararları işletir, sizleri kapıya koyarız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"CHP'nin başındaki zat 'kontrollü darbe' iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık"

"Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz"

Recep Tayyip Erdoğan, Kandil Dağı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
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