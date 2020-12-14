Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum"
14.12.2020 20:12
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."
Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."
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