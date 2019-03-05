Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olacaklar
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:40 Kaynak: AA
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