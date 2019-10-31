Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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