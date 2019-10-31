Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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