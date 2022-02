Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı sıkıntıların pençesinden kurtaracağız (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı sıkıntıların pençesinden kurtaracağız (2)

'2023 BİR KADER SEÇİMİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2023 yılı seçimlerinin önemini vurgulayarak "2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz için dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede hamd olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline gelmemizi sağlayacak radikal dönüşümün içindeyiz. Her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Milletimizi iki asırdır demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için her yola başvuranlar bu hakikati görüyor. 2023 bir kader seçimidir. Hiç şüphesiz her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Her kesimin gelirlerini artırarak her kesimin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

'BELEDİYELİRİMİZ SUDA YÜZDE 7 İNDİRİM YAPACAK'Erdoğan, kabine toplantısında aldıkları kararları açıkladıklarını hatırlatarak, "Son dönemde çokça gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara yeniden değerlendirme yapılması talimatını verdik. Biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz ne buyuz, biz AK Parti'yiz. AK Partili belediyelerimiz en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar. Bizimki lafta kalmaz. Tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına hepsine buradan sinyali veriyoruz. Süratle arkadaşlarımız meclislerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar. Elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları atıyor, vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz" diye konuştu.'FIRSATÇILIK YAPANLARI AFFETMEYECEĞİZ'Erdoğan, belediyelerin çarşı, pazar, market denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Marketler, çarşı-pazar eğer vatandaşımıza hububatta, meyvede hala zulmetmeye devam ediyorsanız tüm dolaşan denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız. Her şey sırasıyla olacak, vakti zamanında yapılacak. Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi içimizdeki gafiller, muhterisler, mankurtlardır. Türkiye bu iç mücadeleden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir. Biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz" dedi. 'O MASADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ'Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "Karşıma çık" diyerek meydan okuduğunu hatırlatarak, "Halbu ki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Biz Kılıçdaroğlu ile dolaylı ya da doğrudan olarak 10 kez karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var. Bizim yuvarlak masalarda falan işimiz yok. Neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi herhalde HDP'yi niye almadınız, onu da yanınıza alın. Herhalde şimdi de ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi, orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir" diye konuştu. 'DEĞİŞİMİN YÜKSELEN YILDIZI TÜRKİYE'DİR'Erdoğan, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi içine kapandığı dönemde krizi fırsata çevirerek sürekli vites yükselten bir ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye bugünkü konumuna öyle kolay da ulaşmamıştır. AK Parti olarak son dönemde de Cumhur İttifakı olarak asırlara sari demokrasi mücadelesini tarihimizin en üst seviyesine çıkarmayı biz başardık. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden bu mücadeleyi bırakmayacağız. Sözümüz öyle kifayetsiz, muhteris üfürmesi değildir. Biz çareyi dışarıda aramadık, ülkemize güvendik. Milletimizden aldığımız güçle her alanda 7 düvele meydan okuma pahasına ülkemizin haklarını savunuyoruz. Dünya yeni ve köklü bir değişimin sancılarını yaşıyor. Değişimin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Siz kendi ülkelerinin yükselişini engellemek için dibe çekmeye çalışanlara aldanmayın. Onların hayalindeki yönetim darbe yönetimidir. Hırsızlık, taciz, tecavüz yapanları kollayarak kimseyi umursamadıklarını gösteriyor. Tek vaatleri, eski Türkiye'yi geri getirmek. Bugünlerde yaşanan sıkıntılar gelip geçicidir. Bu sıkıntıları atlatıp, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırdığımızda verdiğimiz tüm emeklerin karşılığını almış olacağız. Yaşanan sıkıntıların da farkındayız. Biz çalışacağız, milletimiz sabredecek. İnşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız" ifadelerini kullandı.