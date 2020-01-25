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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol'da incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ziyaretinde konuştu: "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız."
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