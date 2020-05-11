Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart... - Son Dakika
Son Dakika›Politika›Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor" - İSTANBUL
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12.05.2020 01:54:54. #1.13#
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