Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesini temin ettik. Bu sayede Haziran ayında tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailemizin ev sahibi olmasına imkan sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesini temin ettik. Bu sayede Haziran ayında tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailemizin ev sahibi olmasına imkan sağladık."
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21.07.2020 22:32:57. #1.13#
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