Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 110 ve 98 yaşındaki amca ve teyzeyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan
110 ve 98 yaşındaki amca ve teyzeyi ziyaret etti
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