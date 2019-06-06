Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 110 ve 98 yaşındaki amca ve teyzeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan
110 ve 98 yaşındaki amca ve teyzeyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların evine bayram ziyaretinde bulundu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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