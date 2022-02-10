Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihinde eşi Emine Erdoğan ile beraber koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Bunun üzerine pek çok ülke lideri, siyasi, iş ve sanat dünyasından isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, geçmiş olsun telefonları ve sosyal medya paylaşımlarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

3 SAAT BOYUNCA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam da vatandaşlardan gelen geçmiş olsun mesajlarını yanıtladı. Twitter hesabından yaklaşık 3 saat boyunca kendisine gelen mesajlara geri dönüş yapan Erdoğan, vatandaşlara teşekkür etti.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği video mesajlarda dua eden yaşlılar, çocuklar yer aldı. Erdoğan'ın birer birer yanıtladığı paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

O paylaşımlardan bazıları: