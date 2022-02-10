Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi

10.02.2022 08:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı gönderen vatandaşlara geri dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan gönderilen mesaj ve video mesajlara yaklaşık 3 saat boyunca yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihinde eşi Emine Erdoğan ile beraber koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Bunun üzerine pek çok ülke lideri, siyasi, iş ve sanat dünyasından isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, geçmiş olsun telefonları ve sosyal medya paylaşımlarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

3 SAAT BOYUNCA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam da vatandaşlardan gelen geçmiş olsun mesajlarını yanıtladı. Twitter hesabından yaklaşık 3 saat boyunca kendisine gelen mesajlara geri dönüş yapan Erdoğan, vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği video mesajlarda dua eden yaşlılar, çocuklar yer aldı. Erdoğan'ın birer birer yanıtladığı paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

O paylaşımlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 'Geçmiş olsun' paylaşımlarına tek tek cevap verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
07:59 Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı
07:57 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 08:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement