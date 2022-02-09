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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı

09.02.2022 21:45

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber Kovid- 19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı gönderen vatandaşlara geri dönüş yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber Kovid- 19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı gönderen vatandaşlara geri dönüş yaptı. Erdoğan, Twitter'dan gönderilen mesaj ve video mesajlara yaklaşık 3 saat boyunca birer birer yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihinde eşi Emine Erdoğan ile beraber koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Bunun üzerine pek çok ülke lideri, siyasi, iş ve sanat dünyasından isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, geçmiş olsun telefonları ve sosyal medya paylaşımlarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de vatandaşlardan gelen geçmiş olsun mesajlarını yanıtladı. Twitter hesabından yaklaşık 3 saat boyunca kendisine gelen mesajlara geri dönüş yapan Erdoğan, vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği video mesajlarda dua eden yaşlılar, çocuklar yer aldı. Erdoğan'ın birer birer yanıtladığı paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların 'geçmiş olsun' paylaşımlarını yanıtladı - Son Dakika
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