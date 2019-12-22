Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti

6 saat önce

(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİHaber İlkay DİKİCİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.

(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

Haber İlkay DİKİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:35 Kaynak: DHA
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