Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı
4 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:09 Kaynak: AA
, Zeytinburnu
sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.
Erdoğan, Kısıklı
'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
ve AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı
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