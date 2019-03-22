Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Sohbet Etti

45 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Sohbet Etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Erdoğan, açılışın ardından makam aracıyla Grand Tarabya Oteli'nden ayrıldı. Sarıyer Hacıosman metro durağında kendisini bayraklarla karşılayan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin mitingine katılmak için Konya'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanına gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Sarıyer, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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