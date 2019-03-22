Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Sohbet Etti
45 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sarıyer
'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Yeni Zelanda
'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.
Erdoğan, açılışın ardından makam aracıyla Grand Tarabya Oteli'nden ayrıldı. Sarıyer Hacıosman
metro durağında kendisini bayraklarla karşılayan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, daha sonra yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti
'nin mitingine katılmak için Konya
'ya hareket etmek üzere Atatürk
Havalimanına gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:44 Kaynak: AA
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