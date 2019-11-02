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Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

6 saat önce

Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, System.String[]

Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Konvoydan görüntüler

Konvoyun durması

Erdoğan'ın sohbet etmesi

Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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