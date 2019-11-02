CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
6 saat önce
Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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Konvoydan görüntüler
Konvoyun durması
Erdoğan'ın sohbet etmesi
Detaylar
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