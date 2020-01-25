CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Vatandaşların makam aracının etrafından toplanması

Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kısıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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