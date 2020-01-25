CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin
Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'daki konutundan çıktı. Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
Vatandaşların makam aracının etrafından toplanması
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- İstanbul
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