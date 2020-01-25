Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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