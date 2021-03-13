CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
13.03.2021 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, ilk olarak Beylerbeyi'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra Çengelköy'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
- İstanbul
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