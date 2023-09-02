Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

ARACINDAN İNİP SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı. Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti.

ÇOCUKLARA HARÇLIK DAĞITTI

Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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