Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, Bayrağımız, Devletimiz, Milletimiz, İstiklalimiz Bizim...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:41 Kaynak: AA
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