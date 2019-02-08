Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, Bayrağımız, Devletimiz, Milletimiz, İstiklalimiz Bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, Bayrağımız, Devletimiz, Milletimiz, İstiklalimiz Bizim...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:41 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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