Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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