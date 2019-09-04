Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız."
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