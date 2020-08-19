Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmakta o derece önemlidir. Bir asır önce millet olarak Serv'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Serv'e boyun eğmeyeceğiz." - ANKARA