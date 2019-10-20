Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin...
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz."
Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu Davutoğlu, "Ben parti kurmayı çok mu istedim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanın bu haramdır" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder